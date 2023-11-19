النهار: جولات وجولات لا تزال تنتظر بلوغ ملف التمديد لقائد الجيش نهاياته

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

على وَقع مجازر وحشية إضافية أقدمت على ارتكابها، أمس، القوات الإسرائيلية في غزة ضد المدنيين، احتدمت الجبهة الجنوبية في لبنان واتّسع نطاقها على نحو لافت، ومع ذلك فإنّ هذه التطورات الميدانية والحربية المثيرة لقلق متعاظم إقليميّاً ولبنانيّاً لم تكن كافية لتبريد الملف السياسي المحتدم بقوّة تصاعدية في الداخل والمتصل بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، إذ يبدو أنّ جولات وجولات لا تزال تنتظر بلوغ هذا الملف نهاياته.

ولكن الساعات الأخيرة حملت تطورات دامية بفعل الوحشية الإسرائيلية في غزة كما حملت تصعيداً واسعاً في المواجهات بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية عبر كامل الخط الحدودي الجنوبي وفي بعض الأعماق للمرة الأولى، بما طغت معه هذه التطورات على كل الأمور الأخرى الداخلية من دون أن يعني ذلك إسقاط التحسّب لمطلع أسبوع قد يتّسم بأهمية لجهة ما يُطرَح من سيناريوات لملف الاستحقاق العسكري تمديداً أو تاخيراً للتسريح أو تعييناً لقائد جديد مع أعضاء المجلس العسكري.