المقاومة تنشر ملّخص عملياتها...

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ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 18-11-2023:

- الساعة 01:45 إسقاط المقاومة الإسلامية لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:00 استهداف ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالصواريخ والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 09:30 استهداف موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 10:00 استهداف موقع الراهب ‌‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 10:00 استهداف تجمعٍ لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرج شتولا ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 10:00 استهداف تجمعًا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في خلة وردة ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 10:10 استهداف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في وادي سعسع ‏بالنيران الصاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.