السّيّد: الحرب ماشية والفساد مرتاح البال…

A + A -

كتب النّائب السابق اللّواء جميل السّيّد عبر حسابه على منصّة "أكس":

"الحرب ماشية والفساد مرتاح البال… تحت جناح الحرب في غزة وعلى حدودنا الجنوبية وإنشغال الناس بمصيرهم، برزت في الإعلام والقضاء الفرنسي فضيحة جديدة من أن رياض سلامة قد خصص ٢٢ مليون دولار للتلاعب بالقضاة وشراء براءته من القضاء الفرنسي واللبناني بمساعدة قضاة وضباط ومصرفيين لبنانيين وغيرهم، وبالطبع لن يتجرأ القضاة المتورطون عندنا على فتح تحقيق في تلك الفضيحة تماماً كما ميّعوا قبلها نتائج التحقيق الجنائي لشركة الفاريز حول هدر ٧٢ مليار دولار عبر مصرف لبنان… لا بل على العكس، خرج مؤخراً احد المسؤولين المتقاعدين الذي اغتنى بما يزيد عن ٢٥٠ مليون دولار من الفساد في مؤسسته وما يزيد عن ١٠٠ مليون دولار حصل عليها من رياض سلامة، خرج هذا المسؤول على العلن ليؤكد بوقاحة ان سلامة هو "ضحيّة بريئة" وانه لولا قرار حكومة الرئيس حسان دياب بوقْف دفع الفوائد على ديون اليورو بوند لما حصل الافلاس اليوم، في حين انه لو لم يتخذ دياب ذلك الموقف لكان رياض سلامة مستمراً بالإستدانة والنهب بالاشتراك مع فاسدي الدولة ولكان النهب والديون اليوم قد تراكمت الى ١٥٠ مليار دولار بدلاً من ٧٢ ملياراً… وبالمناسبة، سلامة، المجهول الاقامة من القضاء والامن ولم يُعثَر عليه للتحقيق معه، يتصل يومياً من هاتفه بقضاة وضباط وسياسيين ومصرفيين وغيرهم، ويتناغم معهم كأنّ شيئاً لم يكن…"