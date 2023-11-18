استشـهد جراء العـدوان الإسرائيلي.. والرئيس بري ينعيه!

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نعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر الذي استشـهد جراء العـــدوان الإسرائـــيلي المتواصل على قطاع غزة حيث أشار الرئيس بري في بيان النعي:" إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي اللبناني اذ نتقدم من أسرة الشهـــيد ومن كافة المنتديات والمنظمات والإتحادات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية بأحر التعازي، نضع هذه الجـــريمة مع غيرها من المجــــازر التي ترتكبها إسرائــــ ـيل في قطاع غزة برسم كل أحرار العالم وممثليهم في البرلمانات ومجالس الشورى، فهل من يردع إسرائـــيل لوقف آلة إبادتها وقتلها؟ وختم الرئيس بري: أحمد بحر نخسره برلمانياً عريقاً.. وتربحه فلسطين مناضـــلاً شهـــيداً على طريق تحقيق الحلم الفلسطـــيني بالتحرير والعودة."