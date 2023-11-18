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لقاء خامس لتضامن أندية قضاء جبيل في معاد بدعوة من رئيس نادي شبيبة معاد جو صقر

18
NOVEMBER
2023
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عقد يوم أمس الجمعة اللقاء الخامس لتضامن أندية قضاء جبيل وهذه المرة في نادي شبيبة معاد بحضور السادة رؤساء أندية اهمج، البربارة، بلاط، ترتج، حالات، حبوب، حصارات، الخريجين، عبيدات عمشيت، غلبون، فغال، الفيدار، فينيقيا، لحفد، مشمش، معاد، والمنصف.

 

إستهل اللقاء بكلمة ترحيب مقتضبة لرئيس نادي شبيبة معاد جو صقر شدد فيها على أهمية اللقاء بشكل دائم، ثم توالى الحضور على الكلام والنقاش حيث ساد جو من الصراحة والوئام إتفق فيه المجتمعون على إعادة إطلاق أكاديمية كرة الطائرة المجانية للقضاء حيث سيستضيفها نادي عمشيت، كما إتفق الحاضرون على دعم ومساندة فرق القضاء في جميع بطولات لبنان للكرة الطائرة.

 

بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، رفع الحضور بعض التمنيات للإتحاد اللبناني للكرة الطائرة عبر السادة أعضاء الإتحاد المنتمين الى تضامن أندية قضاء جبيل وأبقى المشاركون لقاءاتهم مفتوحة حيث سيتم الدعوة الى لقاء سادس يحدد لدى أحد الأندية المشاركة في التضامن.

 

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