living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تقصف منطقة النبطية.. وحزب الله يرد في حدب البستان

18
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه قصف موقع حدب البستان قرب حدود لبنان الجنوبية ‏بالصواريخ الموجهة.

وأضاف: "حقّقنا في الموقع إصابات مباشرة".

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن إسرائيل قصفت فجر السبت منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب يوليو عام 2006.

 وأوضح المصدر ذاته أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على معمل لأشغال الألمينيوم مما أدى إلى احتراقه بكامل تجهيزاته.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الاسرائيلي، دانييل هاغاري: "بعد حالة التأهب شمالاً، نجحت قواتنا الجوية في اعتراض صاروخ جو – أرض أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تم تفعيل حالة التأهب عقب إطلاق الصواريخ الاعتراضية، ولم يتم رصد أي عبور إلى الأراضي الإسرائيلية".

والجمعة، تعرض عدد كبير من البلدات الحدودية اللبنانية في القطاع الشرقي لقصف مدفعي اسرائيلي، خاصة بلدات الخيام والعديسة وكفركلا وميس الجبل، إضافة الى بلدات عدة في القطاعين الأوسط والغربي.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   