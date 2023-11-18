إسرائيل تقصف منطقة النبطية.. وحزب الله يرد في حدب البستان

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أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه قصف موقع حدب البستان قرب حدود لبنان الجنوبية ‏بالصواريخ الموجهة.

وأضاف: "حقّقنا في الموقع إصابات مباشرة".

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن إسرائيل قصفت فجر السبت منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب يوليو عام 2006.

وأوضح المصدر ذاته أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على معمل لأشغال الألمينيوم مما أدى إلى احتراقه بكامل تجهيزاته.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الاسرائيلي، دانييل هاغاري: "بعد حالة التأهب شمالاً، نجحت قواتنا الجوية في اعتراض صاروخ جو – أرض أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "تم تفعيل حالة التأهب عقب إطلاق الصواريخ الاعتراضية، ولم يتم رصد أي عبور إلى الأراضي الإسرائيلية".

والجمعة، تعرض عدد كبير من البلدات الحدودية اللبنانية في القطاع الشرقي لقصف مدفعي اسرائيلي، خاصة بلدات الخيام والعديسة وكفركلا وميس الجبل، إضافة الى بلدات عدة في القطاعين الأوسط والغربي.