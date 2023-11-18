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سجله حافل بـ"الجرائم"... الكشف عن هوية سارق "محترف" في البقاع

18
NOVEMBER
2023
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان، جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصّة تلك المتعلّقة بسرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان، كُلّفت القطعات المختصة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم".

واضاف البيان، "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة في البقاع، ويدعى: أ. ق. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو من أصحاب السوابق، وله سجل حافل بجرائم السرقة والمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات ودراجات آليّة".


وتابع، "بتاريخ 14-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بلدة حوش الرافقة- بعلبك، وضبطت بحوزته كمية من حبوب الكبتاغون".

ووفق البيان، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في منطقة البقاع، كما اعترف بتعاطي الكبتاغون، وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".

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