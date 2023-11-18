يتم تحويل موضوع قيادة الجيش الى "تحدٍّ"... الان عون: في موضوع الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة"

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أنه "لكي نحمي الجيش يجب أن نجنّبه التجاذبات الشخصيّة ويفترض لمن يرفض التمديد أن يكون لديه حجّة منطقيّة لذلك ولمن يتحمّس للتمديد أن تكون حجته منطقية وليس التعاطي بكيدية".



وفي حديث لـ"LBCI"، قال: "يتم تحويل موضوع قيادة الجيش الى "تحدٍّ" بين فريق وآخر وليس العمل على ما يصبّ في مصلحة الجيش".



وأضاف عون، "السفيرة الاميركية قامت باتصالاتها من أجل منع الشغور في قيادة مؤسسة الجيش وكان اتجاهها الاكبر نحو التمديد".







ولفت، إلى أنه "في موضوع الرئاسة انتقلنا من "البرّاد الى الثلاجة"، لأن هناك توازنًا سلبيًّا داخليًا أما خارجيًا، فالأصدقاء مهتمّون بموضوع غزة والوضع الامني".