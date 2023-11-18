اسكندر نجار للtayyar.org: سأكمل المعركة حتى النهاية كمرشح مستقل واتقاطع مع زملائي بالتيار بملفات عدة

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عشية فتح صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين في بيروت، غدا الاحد في 19 الحالي، يبدو التنافس في المعركة الانتخابية على أشدّه بين المرشحين الذين ترتفع حظوظهم للفوز بعضوية مجلس نقابة المحامين والمنازلة على مركز نقيب المحامين في بيروت والذي على اساس نتائجه سيتبلور مستقبل النقابة.

فمختلف الاحصاءات تشير الى ان المعركة ستكون محتدمة بين مرشحين حزبيين واخرين مستقلين وفي مقدم هؤلاء المرشح المدعوم من القوات عبدو لحود والمرشح المستقل اسكندر نجار الى جانب مرشحين أساسيين هم كل من فادي مصري وهو مرشح الكتائب اللبنانية وفادي حداد مرشح التيار الوطني الحر وغيرهم كما المرشحين المستقلين فريد الخوري ووجيه مسعد واسكندر الياس، مع امكانية الخرق للمرشحين على العضوية شوقي شريم، مرشح الثنائي، وايلي قليموس ولبيب حرفوش ووسام عيد. فهل يكون الفوز حليف الاحزاب او المستقلين هذه المرة؟

وقبل ساعات من انطلاق المعركة، كان لموقع التيار مقابلة خاصة مع المرشح اسكندر نجار :

كيف تلخص سيرتك المهنية ؟

انا محام بالاستئناف منذ اكثر من ٣٠ سنة وأدير مكتب المرحوم والدي المحامي روجيه نجار في بيروت. درست الحقوق في جامعة باريس الثانية وفي الجامعة اليسوعية في بيروت، وحزت على شهادة دراسات عليا من السوربون ودكتوراه لاطروحة حول انحلال السرية المصرفية في لبنان. مثلت لبنان في اللجنة القانونية لمنظمة اليونسكو وكنت رئيساً للجنة الفرنكوفونية في نقابة المحامين لمدة ١٠ سنوات قبل ان انتخب عضواً في مجلس النقابة لمدة سنتين. وقد توليت خلال هذه الفترة ملفات اتعاب المحامين، ورئاسة محاضرات التدرج، التي بلغت حوالي ١٢٠ محاضرة، والعلاقة مع مراكز النقابة في المناطق. قمت ايضاً بتدريس قانون التجارة وقانون العمل في المعهد العالي للأعمال، وألفت، الى جانب الكتب الأدبية العديدة التي نشرتها، كتابين حول ادارة الشركة المساهمة والكفالات، فضلاً عن تحديث كتاب "قانون التجارة" للعلامة اميل تيان. وقد نلت جائزة الفرنكوفونية الكبرى من الأكاديمية الفرنسية واذكر ان كافة الفعاليات اللبنانية، وفي طليعتها الرئيس ميشال عون الذي اتصل بي مطولاً من قصر بعبدا، هنأتني على هذه الجائزة التي سلطت الضوء على حيوية الثقافة اللبنانية رغم كل المحن التي يعاني منها بلدنا.

ما الذي دفعك الى الترشح لمركز نقيب ؟

مهنة المحاماة تحتضر في غرفة العناية الفائقة وبحاجة الى عملية انقاذ. لا يمكنني ان ارى المحامي في هذا الوضع الكارثي من دون ان اسارع الى ايجاد الحلول المناسبة لتحسين وضعه وظروف عمله. عضو مجلس النقابة فاعل طبعاً، انما التخطيط وادارة الازمة وتنفيذ الحلول هي من صلاحية النقيب.

1/ انت اليوم مرشح مستقل فهل هذه الاستقلالية ستعزز من حظوظ فوزك او انها ستشكل لك صعوبة وعائقا امام الدعم القوي الذي يلاقيه بقية المرشحين من الاحزاب الاساسية؟

استقلاليتي افضل ضمانة للعمل النقابي الجدي والفعال، وهي تعزز فرص فوزي كوني على مسافة واحدة من الجميع واستقطب ناخبين من جميع الجهات والانتماءات والمناطق. خلال ولايتي، تعاونت مع كل الزميلات والزملاء من دون اي خلفيات سياسية على الاطلاق، وهكذا سأبقى في حال انتخابي نقيباً لان مركز النقيب هو مهني بامتياز.

2/ هل ترى ان المنافسة ستكون محصورة بينك وبين عبدو لحود؟

الاحصاءات تظهر ذلك ولكن جميع الاحتمالات واردة. والعبرة تبقى لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات، علماً انني لمست تعاطفاً كبيراً من قبل الزميلات والزملاء الراغبين بالنهوض بمهنة المحاماة، واني اشكرهم على هذه الثقة.

3/ فيما لو حللت ثالثا بلغة الارقام في الدورة الاولى فهل ستنسحب من المعركة كما حصل في الاستحقاق الماضي او انك ستكمل المعركة حتى النهاية في الدورة الثانية ؟

الانسحاب غير وارد على الاطلاق وسأكمل المعركة حتى النهاية.

7// وضعت نصب اعينك منذ اليوم الاول من التحضير لهذه المعركة ايلاء الاولوية لوضع المحامين والعمل ما بوسعك للتسهيل بموضوع استعادة اموال المودعين فعلام تعوّل لتحقيق هذه الاهداف فيما لو حالفك الحظ بالفوز؟

وضعت مشروعاً متكاملاً لتحسين وضع المحامين، يتضمن سلسلة من التدابير الآيلة الى دعمه والتخفيف من اعبائه وتمكينه من تحصيل اتعابه بصورة افضل، بموازاة تأمين ظروف عمل طبيعية للمحامي في قصور العدل والادارات.

وسيكون موضوع استرجاع ودائع النقابة والمواطنين عامةً من اولوياتي. واني ارفض بصورة قاطعة بدعة شطب الودائع لانه لا يجوز حرمان الناس بهذه الخفة من جنى عمرهم.



9// في حال فزت كيف سيكون تعاطيك مع مجلس النقابة الممثل من مختلف الاحزاب؟

يجب ان يكون العمل النقابي بمنأى عن الاعتبارات الطائفية والسياسية والحزبية. اتمنى ان يكون المجلس المقبل متضامناً لما فيه مصلحة النقابة والمحامين.

كيف تصف علاقتك اليوم مع محامي التيار الوطني الحر ؟

خلال جولاتي الانتخابية تحاورت مع عدد كبير من الزميلات والزملاء من التيار الوطني الحر ووجدنا تقاطعاً وتفاهماً في مختلف الشؤون النقابية والمهنية، وفي عدد من القضايا الوطنية كملف النازحين او اللامركزية الادارية او ضرورة محاسبة المسوؤلين عن الانهيار المالي...

10// كلمة اخيرة للمترددين بالتصويت لك ؟

عملي النقابي خلال السنتين المنصرمتين اثبت جديتي واندفاعي ومهنيتي. لا اطمح بمركز نقيب للوجاهة او لتمضية الوقت. اني مستعد لخدمة النقابة ورعاية المهنة بكل ما لدي من طاقة وعلاقات محلية ودولية لمنع السفينة من الغرق ولقيادتها الى الشاطىء الأمين على رغم كل العواصف.