هذا ما أبلغته المحكمة العسكرية لليونيفيل عن اطلاق سراح قاتل الجندي الايرلندي...!

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أعلن الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغت "اليونيفيل" أن الموقوف المتّهم في الهجوم الذي أدى إلى مقتل الجندي شون روني في 14 كانون الأول 2022، "قد تم إطلاق سراحه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية". وأضاف، "يتعيّن عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرّر عقدها في 15 كانون الأول المقبل".



وفي حديث لـ"الشرق الأوسط"، أشار تيننتي إلى أن "المتهمين الآخرين في الاعتداء ما زالوا طلقاء"، وقال: "نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة".



وأضاف، "هذا الهجوم مثل كلّ الهجمات على حفظة السلام، يُعدّ جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني".