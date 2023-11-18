"حسنات للمجازر الاسرائيلية"... السيد: شكراً غزة ‏فدماء أطفالك وأمهاتهم لم تذهب هدراً!

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كتب النائب جميل السيد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "شكراً غزّة".



وأضاف، "‏اذا كان هنالك من حسنة لمجازر إسرائيل في غزة، فهي أنها أحيَت قضية فلسطين، وأبرزت الوجه الوحشي للإحتلال الإسرائيلي، وفضحت تواطؤ وخُبْث بعض الدول الغربية التي تدّعي الحضارة وحقوق الإنسان والقانون الدولي".



‏وتابع، "أما الحسنة الثانية، فهي أنها أظهرَت أن إنسانية الشعوب هي أرقى من دولها وحكامها، كما أدّت الى سقوط تأثير الإعلام التقليدي المكتوب والمرئي والمسموع، وإلى نشوء رأي عام غربي وعالمي جديد متحرر من كذب قياداته وتبعيّتهم العمياء لإسرائيل، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي".







‏وختم: "شكراً غزة، ‏فدماء أطفالك وأمهاتهم لم تذهب هدراً".