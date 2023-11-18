عناوين الصحف ليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023

الأخبار
ـ ورطة غزّة: إسرائيل تستعرض... ولا تنجز
ـ لمصلحة من تكدّس السفارات الأسلحة؟
ـ تزايد الصعوبات أمام التمديد لقائد الجيش... وبري لا يرى الحلّ في المجلس
ـ تجاوز «الشراء العام» لاستبعاد «هواوي» وفرض «إريكسون»: القرم يفاوض «من تحت الطاولة»
البناء
ـ صفقة التبادل والهدنة تبدأ الإثنين إذا أقرتها حكومة نتنياهو اليوم ووافقت عليها غدًا
ـ المقاومة تصعّد العمليات من جبهتي لبنان وغزة والحصيلة عشرات الآليات والجنود
ـ بوريل يحمل صيغة أوروبية لتنشيط الحل السياسي... وجنوب أفريقيا تدعي قضائيًا
الجمهورية
ـ الحدود: حرب معلنة مع وقف التنفيذ
ـ نداء طوارئ من أجل لبنان
ـ لماذا يُطلب التمديد لقائد الجيش؟
ـ أيّ «نفق» دخلته أو «أفق» بلغته «حرب غزة»؟
ـ ابحثوا عن الودائع في المصارف وليس في مكان آخر
ـ توسيع قاعدة المستفيدين من التعميم 158
اللواء
ـ الاحتلال يبحث عن غطاء أميركي لكسر «قواعد الاشتباك» جنوباً
ـ وزراء باسيل يغيبون عن جلسة الإثنين.. وجعجع يتهمه بأنه عار السياسة في لبنان
ـ إسرائيل تغرق في رمال غزة وحجم الدمار يكشف إخفاقات الحرب
ـ «جنائز الجنرالات» تهز الكيان ووزراء اليمين لحرق البشر والحجر.. ونتنياهو يعترف بـ«خرافة الاستخبارات»
الديار
ـ بايدن ونتنياهو يبحثان عن مرحلة ما بعد حماس والمقاومة ما زالت الاقوى في «القطاع»
ـ طموحات «اسرائيل» باحتلال «غزة» تحرج البيت الابيض وارتفاع التنديد بالمجازر الصهيونية
ـ المخطط الصهيوني وصل الى الطريق المسدود