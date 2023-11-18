عناوين الصحف ليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023

A + A -

الأخبار

ـ ورطة غزّة: إسرائيل تستعرض... ولا تنجز

ـ لمصلحة من تكدّس السفارات الأسلحة؟

ـ تزايد الصعوبات أمام التمديد لقائد الجيش... وبري لا يرى الحلّ في المجلس

ـ تجاوز «الشراء العام» لاستبعاد «هواوي» وفرض «إريكسون»: القرم يفاوض «من تحت الطاولة»

البناء

ـ صفقة التبادل والهدنة تبدأ الإثنين إذا أقرتها حكومة نتنياهو اليوم ووافقت عليها غدًا

ـ المقاومة تصعّد العمليات من جبهتي لبنان وغزة والحصيلة عشرات الآليات والجنود

ـ بوريل يحمل صيغة أوروبية لتنشيط الحل السياسي... وجنوب أفريقيا تدعي قضائيًا

الجمهورية

ـ الحدود: حرب معلنة مع وقف التنفيذ

ـ نداء طوارئ من أجل لبنان

ـ لماذا يُطلب التمديد لقائد الجيش؟

ـ أيّ «نفق» دخلته أو «أفق» بلغته «حرب غزة»؟

ـ ابحثوا عن الودائع في المصارف وليس في مكان آخر

ـ توسيع قاعدة المستفيدين من التعميم 158

اللواء

ـ الاحتلال يبحث عن غطاء أميركي لكسر «قواعد الاشتباك» جنوباً

ـ وزراء باسيل يغيبون عن جلسة الإثنين.. وجعجع يتهمه بأنه عار السياسة في لبنان

ـ إسرائيل تغرق في رمال غزة وحجم الدمار يكشف إخفاقات الحرب

ـ «جنائز الجنرالات» تهز الكيان ووزراء اليمين لحرق البشر والحجر.. ونتنياهو يعترف بـ«خرافة الاستخبارات»

الديار

ـ بايدن ونتنياهو يبحثان عن مرحلة ما بعد حماس والمقاومة ما زالت الاقوى في «القطاع»

ـ طموحات «اسرائيل» باحتلال «غزة» تحرج البيت الابيض وارتفاع التنديد بالمجازر الصهيونية

ـ المخطط الصهيوني وصل الى الطريق المسدود