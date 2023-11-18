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أسرار الصحف ليوم السبت 18 تشرين الثاني 2023

18
NOVEMBER
2023
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البناء

رأى خبراء عسكريون في قرار تسريح الجزء الأكبر من الاحتياط من جيش الاحتلال بداعي الخسائر الاقتصادية دليلاً على أن العملية العسكرية البرية استنفدت سقوفها وأن لا صحة للحديث عن هجوم على جنوب غزة، بينما الشمال لا يزال ساحة قتال مفتوح، وكذلك ينفي الحديث عن تصعيد مع جبهة لبنان كما يهدّد مسؤولو الكيان. والأرجح أن للتسريح علاقة بمسار التفاوض وقناعة حكومة الكيان بأنه لم يعد ما يمكن فعله عسكرياً.

أكدت مصادر عسكرية أن يوم الجمعة سجل أعلى عدد لعمليات المقاومة على جبهة لبنان مع الرقم 15 عملية كلها انتهت بإصابات بين قتلى وجرحى وتدمير عتاد حربي بما في ذلك دبابات. وسجل أيضاً أعلى نسبة قتلى لجيش الاحتلال في جبهات غزة، حيث عمليات الاشتباك والقنص وتفجير الدبابات سجلت رقم 21 هجوماً. وسجلت إحدى عمليات القنص في بيت حانون وحدها سقوط ثلاثة قتلى من جيش الاحتلال بما يجعله الجمعة الأسود بالنسبة لجيش الاحتلال.

الجمهورية
ـ يشهد مطلع الأسبوع المقبل تطوراً في ملف حساس للغاية، لجهة محاولة حسمه حكومياً.
ـ يقول سفير عربي إنّ عنف المواجهات في غزة لم يمنع تقدّم مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و»حماس».
ـ بدّدت إتصالات مسؤول حزبي شكوكاً تكوّنت لدى مرجعية مسيحية عليا حول مسؤولية حزبه عن تهجّمات عنيفة ضد هذه المرجعية في وسائل تواصل إجتماعي.

اللواء

تجري طبخة، تشارك فيها الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، لإيصال قيادة جديدة في مناطق السلطة، وصولاً إلى القطاع!

ما زالت الاستقطابات الطائفية والحزبية تتحكم بمسار انتخابات نقابية «سيادية»، ولم تخرج، بنظر عارفين عن المرات السابقة..

ثمة من يتحدث عن تكرار تجربة موظف سابق غير مدني، مع موظف شبيه له، مع اختلاف الموقع والدور.

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