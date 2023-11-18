13 عمليّة لحزب الله في يوم واحد

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كانت الكلمة أمس الجمعة عند الجبهة الشمالية مع لبنان، للميدان، حيث امتدّت العمليات من القطاع الشرقي إلى الأوسط فالغربي، لتبلغ 13 عملية. وشملت قائمة الأهداف: تجمّعات للجنود بالقرب من مثلث الطيحات وموقع المرج وثكنة راميم ومستوطنة يرؤون ومواقع الضهيرة والمطلّة (بواسطة مُحلّقتين انقضاضيّتين هجوميتين) والراهب. كما ضمّت القائمة: مواقع المالكية والعاصي وبركة ريشا ورويسات العلم، إضافةً إلى مجموعة مؤلّلة كانت متموضعة في حرج المنارة، ودبابة في محيط مقرّ قيادة الفرقة 91 في برانيت.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود في الهجوم على المنارة. كذلك، كشفت عن تضرّر شبكة الكهرباء في المطلة في وقت سابق، مشيرةً إلى رفض الجيش السماح لعمال شركة الكهرباء بالدخول إلى المستوطنة خلال النهار. كما تحدّث إعلام العدو عن انقطاع الاتصالات في المستوطنات الحدودية مع لبنان، بسبب تضرر معظم هوائيات الخلوي.