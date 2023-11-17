توقيف ٥ أشخاص في بلدتَي الحازمية والناعمة لارتكابهم جرائم مختلفة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الناعمة السوريَّين (م.ع.) و(م.ب.) لتنفيذهما عمليات سلب، ولإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار. وضُبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من المديرية في بلدة الحازمية المواطنَين (ر.ن.) و(ج.ا.) والفلسطينية (غ.ا.) لتأليفهم عصابة تقوم بسرقة سيارات، والسلب بقوة السلاح، وترويج المخدرات، علمًا أن مشغّلها موقوف في سجن روميه. ضُبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات، ومبلغ مالي، ومسدس حربي.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.