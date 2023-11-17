انسان لبس العار من ماضيه حتى حاضره...غسان عطالله لجعجع: نطق بدري بعد صمت طويل

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كتب النائب غسان عطالله عبر منصة x قائلا:

نطق بدري بعد صمت طويل ليتحفنا ببيان مليء بالمغالطات وبكلمات خيالية مغايرة تماماً للواقع تدين المتفوه بها، ولكن اكثر ما لفتني هو كلمة العار المستخدمة من قبل انسان لبس العار من ماضيه حتى حاضره ولغاية مستقبله:

ماضيه المعروف جيداً من الرأي العام، حاضره الذي يتسم بخيارات سياسية فاشلة ساهمت بشكل كبير بمآسي اللبنانيين، وحتماً إن مستقبله لن يختلف لانه يغتنم فرصاً ليحقق مكاسب شخصية على حساب الناس.

أما بدعة استحداث قانون في مجلس النواب على قياس شخص معين، بعد غياب تشريعي دام اكثر من عام، لينسف مبدأ قيادة المؤسسة العسكرية المعروف منذ عشرات السنين، فهذا هو التدخل السياسي بعينه… يا عيب الشوم!