ندى بستاني لجعجع: هيدا العار ما بينمحى بخداع الرأي العام. هيدا العار بيضلّ ليوم الدين

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كتبت النائبة ندى بستاني عبر منصة X:

ما بيُتّهم بالعار يلي ولا نهار حاد عن مبادؤه بدفاعو عن الدستور والقانون والمؤسسات والحقوق، وما تراجع حتى لمّا كان لوحدو. العار ع يللي بيقبض من الخارج لضرب مصلحة بلدو، وع يللي بيفضّل مصلحتو على حقوق المسيحيين، وع يللي بيتآمر مع الخارج ضد أبناء بلدو. العار ع يللي قتل ابناء بلدو وجيشو تحقيقاً لأطماعو. العار ع يللي بيضحك على اللبنانيين إنو هو بدّو وفي ولليوم ما عمل شي، وع يللي بيغيّر مبادئو السياسية وصار يحضر جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. العار ع يللي لهلّق ما قدر يدين إسرائيل بمجازر غزّة.

هيدا العار ما بينمحى بخداع الرأي العام. هيدا العار بيضلّ ليوم الدين.