"بعدما كان الأداة التي طعنت الجيش في الظهر"... أبي خليل لجعجع: بعد في حدا آخدك جد!!

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كتب النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على منصة "أكس":

آخر الأيام يتنطح سمير جعجع للمحاضرة بالحرص على صلاحيات الرئيس والجيش والمسيحيين بعدما كان الأداة التي طعنت الجيش في الظهر واطاحت بالصلاحيات من الطائف الى حكومات السنيورة الى قانون غازي كنعان الى التضحية بالقانون الارثوذكسي وحصة الرئيس الوزارية وتغطية الحكومة الفاقدة الشرعية وقبول مراسيم المسخرة من نجيب ميقاتي… والانكى انه بتصريحه هذا يروج لتجاوز الدستور والقانون الذي اسقط تعيين المحاباة في المجلس الدستوري والتمديد في مجلس شورى الدولة… كل ذلك لأن هذا التابع المدعي السيادة وردته الاوامر لنقض كل مواقفه السابقة واقتراح قانون تمديد والتعهد بحضور الجلسة… بعد في حدا آخدك جد!!!!