اللواء ابراهيم استقبل السفير الياباني ومدير مجموعة حل النزاعات الدولية ماسايوكي: قلق من التطورات على الحدود الجنوبية

A + A -

استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت السفير الياباني في لبنان ماغوشب ماسايوكي يرافقه الملحق العسكري في السفارة سوزوكي هادفومي.

وتم في خلال اللقاء عرض للمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية في ظل تصاعد حدة الصراع بين العدو الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والتطورات على جبهة الجنوب اللبناني مع فلسطين المحتلة.

وأبدى السفير الياباني قلقه من التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية و”عرض أهمية الإستقرار في لبنان لما له من انعكاس على الوضع في الشرق الأوسط ككل”.

مدير مجموعة حل النزاعات الدولية

واستقبل اللواء ابراهيم مدير مجموعة حل النزاعات الدولية في لبنان والعراق وسوريا هايكو ويمن.