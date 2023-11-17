"اليوم غزّة وغداً الضفّة"... جميل السيد: لن ينقذ غزة ولا الضفّة إلّا إنتفاضة رسمية وشعبية شاملة

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

اليوم غزّة وغداً الضفّة… بعدما تأكّد مؤخراً وجود ضوء أخضر من الدول الغربية الكبرى لإسرائيل بإستكمال مجازرها في غزة، وبعدما إصطادت اسرائيل أيضاً منذ ٧ تشرين الاول ٢٠٨٠ معتقلاً و وقتلت ١٥٠ شهيداً بالضفة العربية ولا تزال، رغم ان لدى السلطة الفلسطينية فيها ما يقارب ١٠ آلاف عنصر من الأمن الوطني ل"حماية الشعب الفلسطيني"!! وبما ان الذين يوهمون السلطة الفلسطينية اليوم، سواء إسرائيل او الدول الداعمة لها، بتوسيع سيطرتها الى غزة بعد اسقاطها، هم أنفسهم الذين يقتلون اهل الضفة ويقضمون ما تبقّى منها بالمستوطنات العشوائية، وبعد كل الوعود الوهمية للفلسطينيين بحلّ الدولتين منذ ١٩٩٤ الى اليوم، فإنه لن ينقذ غزة ولا الضفّة إلّا إنتفاضة رسمية وشعبية شاملة ومستمرة في الضفة الغربية من قبل السلطة والناس… وإلا فالسلام عليكم وعلى القضية…