بيان لمكتب وهاب الاعلامي: الوزير لا يعرف مريان الحويك لا من قريب ولا من بعيد

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حزب التوحيد ما يلي :

١- الوزير لا يعرف مريان الحويك لا من قريب ولا من بعيد ولم يراها في حياته

٢- مصدر الخبر هو واتساب الوزير مروان خير الدين نتيجة مكالمة بينه وبين الوزير حقيقتها ان الوزير وهاب قال له انه سمع في باريس ان محامي رياض سلامه ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية وأن لدي وهاب محامين اهم منهم فكان جواب مروان ان سلامه يفضل البقاء على محاميه

٣- هذا كل ما حصل اثناء استجواب خير الدين اما الحديث عن تغيير التحقيق فهو أمر مضحك تماماً فباريس غير بيروت ولا يمكن لأحد أن يتدخل في التحقيق