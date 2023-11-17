بُشرى سارّة من حجار!

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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، قبل ظهر اليوم في السرايا، وعرض معه ملفات وزارته.



وقال الحجار، بعد الاجتماع: "زرت الرئيس للبحث في مواضيع عدّة، منها القرض المتعلّق ببرنامج أمان. فبعد توقيع وزير المالية على مشروع اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي والمتعلّق بالتمويل الإضافي لبرنامج أمان وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء، أكّد دولته بأنه سيحيل الملفّ على مجلس النواب خلال أسبوع".



وأضاف، "كما دار نقاشٌ حول أهميّة الإعلان عن إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، موضوع الهبة الصينيّة وضرورة إيجاد حلول لمعاناة مؤسسات الرعاية، منها تسهيل عمليّة الحصول على أموالهم من المصارف".