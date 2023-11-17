خاص - تمديدُ الأمس تعيينُ اليوم.. ماكينة الخداع نفسها!

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خاص tayyar.org -

لوحظ أن الماكينة الإعلامية والسياسية التي تولّت في اليومين الأخيرين ضخّ معطيات عن حسم قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في مجلس الوزراء، هي نفسها تراجعت وباتت ترجّح تعيين قائد جديد، رامية المسؤولية على التيار الوطني الحر وحزب الله.





ولا يُخفى أن القيمين على حملة التمديد يصوّبون على ما يقولون إنه اتفاق بين التيار والحزب على التعيين، من أجل الإيحاء بأن أي توافق بينهما على تعيين قائد جديد معناه سيطرة الحزب على قرار المؤسسة العسكرية، وتاليا استجلاب فيتو استباقي خارجي على هذا الخيار.





وحفلت بعض صحف اليوم والمواقع بالبروباغندا نفسها التي ضختها ماكينة التمديد، من دون أن تجد نفسها مضطرة إلى تبرير التناقض في الموقف ولا تشويه الحقيقة وخداع الرأي العام.