ألفا: تزويد محطة ميس الجبل بالمازوت والخدمة عادت أمس إلى طبيعتها

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صدر عن شركة ألفا البيان الآتي:

استطاعت الفرق الفنية العائدة إلى شركة ألفا، أمس الخميس، من الوصول إلى محطة ميس الجبل، وزوّدتها بمادة المازوت، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الجهات المعنية وبالتنسيق الكامل معها. تاليا، عادت الخدمة إلى طبيعتها في المنطقة التي تتغذى من المحطة.

إن شركة ألفا لا تألو جهدا من أجل تأمين استمرارية الخدمة في المنطقة الحدودية الجنوبية في ضوء الوضع الحاصل. وهي لهذا الغرض على تنسيق مباشر ومستمرّ مع الجهات المعنية، وخصوصا الجيش، وتزوّد محطاتها بمادة المازوت كلّما سنَحَ لها الظرف المعروف.