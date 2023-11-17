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"فضيحة ضخمة في فرنسا يُقابلها فضيحة أكبر في لبنان".. هذا ما كشفه عقل!

17
NOVEMBER
2023
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كتب عضو المجلس السياسي في النيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال: "عاجل جداً، الى وزير العدل اللبناني هنري خوري: هذه فضيحة ضخمة في فرنسا، يُقابلها فضيحة أكبر في لبنان. يجب أن تطلب من التفتيش القضائي التحقيق ورفع السرية المصرفية وتحليل حركة الإتصالات لجميع القضاة والمحققين والمحامين الذين تعاطوا بملف المجرم رياض  سلامة وعصابته وقاموا بتأخير التحقيقات وعرقلتها. وطلب التوسع في التحقيقات مع السياسيين والصحافيين والإعلاميين الذين دافعوا عن سلامة وأفعاله."

وأضاف: "واجبك حماية حقوق الناس! وتبقى التحية الكبيرة للقاضية غادة عون والقاضي جان طنوس والقاضية هيلينة اسكندر لأنهم قاموا بواجبهم الوطني ولم ينجح أحد بإسكاتهم او شراء ضمائرهم. وبكل حال، إطمئنوا يا أوادم، القضاء الدولي النزيه وعقوباته على الطريق... ونحن لن نسكت عن أي مرتكب."

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