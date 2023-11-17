طيران استطلاعي طيلة الليل.. كيف بدا المشهد صباحًا عند الحدود؟

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور أن العدو الصهيوني قصف صباحًا أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وقصف ليلًا اطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية وأغار الطيران الحربي قبيل المساء من يوم أمس على محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة كما كرر الهجمات على أطراف بلدة الضهيرة.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فيما كانت القنابل المضيئة المعادية تملأ سماء القطاعين الغربي والاوسط .

اما لجهة اوضاع المواطنين وبخاصة في البلدات المتاخمة للخط الازرق مع فلسطين المحتلة فإنهم يعانون بسبب الاعتداءات الاسرائيلة اليومية واستهدافهم للعمال والفلاحين في الحقول ما حال دون إتمام موسم قطاف الزيتون وان اكثر الاطفال والنساء والعجزة غادروا منازلهم الى مناطق أكثر أمانا.

وناشد الأهالي الذين ما زالوا في القرى المذكورة ضرورة تأمين مساعدات طبية ودواء للمرضى منهم.