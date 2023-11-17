غزة.. الاتصالات مستمرة!

A + A -

قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ الاتصالات مستمرة لتذليل بعض العقبات المتعلقة بمصير العدوان على قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، خصوصاً لجهة الوقت الكافي لتأمين انتقال الرهائن والأسرى لدى “حماس” بطريقة لا تضمن وصول الجانب الإسرائيلي لمعرفة الأمكنة التي كانوا محتجزين فيها، مخافة الوصول الى آخرين يمكن ان تجنّد لهم اسرائيل حملة عسكرية، فيُقتلون فيها كما حصل امس، حيث تبين انّ أحد الرهائن قُتل في العمليات العسكرية الاسرائيلية في الجهة الساحلية من غزة لجهة البحر وعلى مقربة من أحد مستشفيات المنطقة التي استُهدفت بالقصف.