عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: غزة... مهزلة غزو «الشفاء»







نداء الوطن: "التيّار" يُكلّف "الثنائي" صفقة تعيين قائد الجيش

إستياء دولي من "العسكرية": أهكذا تُكافَأ دول اليونيفيل؟



النهار: التمديد "محاصر" وبكركي تنتقد الساكتين عن الفراغ



البناء: حردان في عيد التأسيس: مستمرّون في السعي لتحصين الحزب وانخراط كلّ القوميين في المؤسسات فضائح إسرائيلية في إثبات اتهام حماس باتخاذ مجمع الشفاء مقراً لاحتجاز الرهائن تعليق مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى… ويديعوت: السنوار أقفل خطوط الاتصال تشاور أميركي إسرائيلي حول التصعيد في جبهة لبنان… والمقاومة تمسك المبادرة





اللواء: الشغور العسكري يغيب عن الجلسة.. وشيّا على خط تأجيل التسريح!

تعيين رئيس الأركان يتقدَّم.. وخلاف فياض - العلية يهدِّد الكهرباء بعد شهر



الجمهورية: الإستحقاق العسكري رهين طروحات متنوعة



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