عناوين الصحف ليوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

الأخبار: غزة... مهزلة غزو «الشفاء»
نداء الوطن: "التيّار" يُكلّف "الثنائي" صفقة تعيين قائد الجيش
إستياء دولي من "العسكرية": أهكذا تُكافَأ دول اليونيفيل؟
النهار: التمديد "محاصر" وبكركي تنتقد الساكتين عن الفراغ
البناء: حردان في عيد التأسيس: مستمرّون في السعي لتحصين الحزب وانخراط كلّ القوميين في المؤسسات فضائح إسرائيلية في إثبات اتهام حماس باتخاذ مجمع الشفاء مقراً لاحتجاز الرهائن تعليق مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى… ويديعوت: السنوار أقفل خطوط الاتصال تشاور أميركي إسرائيلي حول التصعيد في جبهة لبنان… والمقاومة تمسك المبادرة
اللواء: الشغور العسكري يغيب عن الجلسة.. وشيّا على خط تأجيل التسريح!
تعيين رئيس الأركان يتقدَّم.. وخلاف فياض - العلية يهدِّد الكهرباء بعد شهر
الجمهورية: الإستحقاق العسكري رهين طروحات متنوعة
?l'orient le jour: La libération du principal suspect, nouveau message du Hezbollah