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أسرار الصحف ليوم الجمعة 17 تشرين الثاني 2023

17
NOVEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت الانتباه في الوسط الإعلامي قيام صحيفة الغارديان بحذف ما سبق ونشرته على موقعها على أنه رسالة من الأرشيف كانت موجّهة قبل أكثر من عشرين عاماً من أسامة بن لادن إلى الأميركيين تضمنت ربط عملية 11 أيلول بالدعم الغربي والأميركي الأعمى لكل جرائم «إسرائيل» بحق الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء، بعدما لاقت الرسالة رواجاً كبيراً بين الأميركيين وفي الغرب. وقال صحافيون إن النظام الذي يخاف من رسالة قبل عقدين لرجل ميت، لا يستحق الحياة، معلقين بسخرية بعد مصادرة حرية التعبير للأحياء، جاء دور حرية التعبير للأموات.


خفايا

اهتمت الأوساط الدبلوماسية بما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مبادرة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إلى تعليق التفاوض حول اتفاق الهدنة والتبادل مع بدء اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة واعتبار الاقتحام استغلالاً للتفاوض لارتكاب المزيد من الجرائم، ذلك أن الأنباء كانت قد حملت تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
دلَّت المعطيات الحسيَّة على ما يشبه الفشل الاستخباراتي، لأجهزة متعددة، في ما خص التوصل إلى أهداف ملموسة تبحث عنها هذه الأجهزة.


غمز

تشهد مدينة ساحلية جنوبية حركة سياحية ملحوظة، على الرغم ممَّا يجري في القطاع المحيط بها..


همس

بقي وزير معني على موقفه، في ما خص استحقاق داهم، وهذا ما لم يرقَ لسفيرة دولة كبرى.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

جرت اتصالات على مستوى سياسي وروحي لتطويق تداعيات إشكال شكا منعاً لتوسعها واتخاذها طابعاً طائفياً.

 

على رغم التحذيرات السابقة أعادت دولة اوروبية نقل تحذير رسمي عبر سفيرها للدولة اللبنانية من خطورة الوضع جنوباً.

 

قدّرت جمعية غير حكومية كلفة النزوح الداخلي لكل عائلة من القرى الحدودية بأكثر من 400 دولار شهرياً فيما بلغت خسائر القطاعات الزراعية والمواشي والسياحة أكثر من 10 ملايين دولار، وبلغت الأضرار أكثر من 40 مليون دولار أميركي.

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