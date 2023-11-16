living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النصاب السياسي لتفادي الشغور لم يكتمل بعد

16
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اذا كان النصاب العددي لحكومة نجيب ميقاتي اكتمل اليوم، على عكس الموعد السابق، فالنصاب السياسي لتفادي الشغور في قيادة الجيش لم يكتمل بعد، بدليل عدم التوصل الى قرار حاسم، على رغم التهويل الإعلامي الذي سبق جلسة اليوم.
اما ميقاتي، فاعتبر في مستهل الجلسة ان البعض يحاول ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري، معتبراً أن الحكومة لن تكون ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة.
وفي الموازاة، تؤكد المعلومات المتداولة تراجع الحسم مرحلياً في مسألة قيادة الجيش، نتيجة مجموعة من العوامل، فيما لا يزال رئيس مجلس النواب يرمي الكرة في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وفي غضون ذلك، تكرر اليوم تداول الاخبار المغلوطة، ما دفع بالمكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون الى اصدار البيان التوضيحي التالي:
تناقلت وسائل الاعلام خبراً اطلقه موقع MTV، ناسباً إياه كالعادة الى مصادر مجهولة، ويتصل بموقف للرئيس عون من موضوع التمديد لقائد الجيش. ان المكتب الإعلامي للرئيس عون ينفي الخبر المزعوم جملة وتفصيلاً، ويضعه في خانة الشائعات المفبركة التي تطلقها الغرف السوداء من حين الى آخر وغب الطلب، لأهداف لم تعد مجهولة على أحد. أما في موضوع التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، فإن موقف الرئيس عون واضح ومعلن ولا لبس فيه وليس بجديد، فهو رافض كليًا لكل ما يشكل مخالفة للقوانين وللدستور الذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا، ختم بيان المكتب الاعلامي للرئيس عون.
اما في اليوم 41 لحرب غزة، فلا تزال المشاورات الهادفة الى وقف اطلاق النار تدور في حلقة مفرغة، على وقع الموت والدمار، والاستفزازات المتكررة والردود المضبوطة على جبهة الجنوب.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   