النصاب السياسي لتفادي الشغور لم يكتمل بعد

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اذا كان النصاب العددي لحكومة نجيب ميقاتي اكتمل اليوم، على عكس الموعد السابق، فالنصاب السياسي لتفادي الشغور في قيادة الجيش لم يكتمل بعد، بدليل عدم التوصل الى قرار حاسم، على رغم التهويل الإعلامي الذي سبق جلسة اليوم.

اما ميقاتي، فاعتبر في مستهل الجلسة ان البعض يحاول ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري، معتبراً أن الحكومة لن تكون ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة.

وفي الموازاة، تؤكد المعلومات المتداولة تراجع الحسم مرحلياً في مسألة قيادة الجيش، نتيجة مجموعة من العوامل، فيما لا يزال رئيس مجلس النواب يرمي الكرة في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وفي غضون ذلك، تكرر اليوم تداول الاخبار المغلوطة، ما دفع بالمكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون الى اصدار البيان التوضيحي التالي:

تناقلت وسائل الاعلام خبراً اطلقه موقع MTV، ناسباً إياه كالعادة الى مصادر مجهولة، ويتصل بموقف للرئيس عون من موضوع التمديد لقائد الجيش. ان المكتب الإعلامي للرئيس عون ينفي الخبر المزعوم جملة وتفصيلاً، ويضعه في خانة الشائعات المفبركة التي تطلقها الغرف السوداء من حين الى آخر وغب الطلب، لأهداف لم تعد مجهولة على أحد. أما في موضوع التمديد لأي موظّف وتحديدًا قادة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية، فإن موقف الرئيس عون واضح ومعلن ولا لبس فيه وليس بجديد، فهو رافض كليًا لكل ما يشكل مخالفة للقوانين وللدستور الذي سبق وأقسم يمين المحافظة عليه عندما كان رئيسًا، ختم بيان المكتب الاعلامي للرئيس عون.

اما في اليوم 41 لحرب غزة، فلا تزال المشاورات الهادفة الى وقف اطلاق النار تدور في حلقة مفرغة، على وقع الموت والدمار، والاستفزازات المتكررة والردود المضبوطة على جبهة الجنوب.