سليم عون: هذا حق لا ذنب فيه...!

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كتب النائب سليم عون عبر حسابه على منصة "أكس":

في إجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، تم خلاله الإستماع إلى عرض من مؤسسة كهرباء لبنان حول المراحل التي وصل إليها تطبيق خطة الطوارئ الكهربائية.

وعندما أبلغنا مدير عام المؤسسة عن التخفيضات التي أقرّها مجلس الإدارة ومن ضمنها حذف علاوة ال ٢٠ % على سعر الدولار والتي ستطبق في كل لبنان على الفواتير بدءاً من شهر أيار، طالبت بإستعادة فارق الفواتير التي دفعها المواطنون في نطاق عمل شركة كهرباء زحلة منذ أيار لغاية اليوم، كون هذه الفواتير كانت قد صدرت وجُبيت قبل أخذ القرار.

هذا حق لا ذنب فيه على المشترك ولا على شركة كهرباء زحلة، وهذا ما سيحصل.