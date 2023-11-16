المرابطون: التهجم على البطريرك يصب في خدمة الاستهداف اليهودي التلمودي لوحدة اللبنانيين...!

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أصدرت الهيئة القيادية في قوات المرابطون البيان التالي:

إن المعركة الوطنية الكبرى التي يخوضها لبنان، في وجه العدوان للعقل الإجرامي اليهودي التلمودي، على قرى الجنوب، يتطلب وأكثر من اي وقت مضى، حماية اللحمة الوطنية الشاملة، ودعم أهلنا الجنوبيين بكل أطيافهم السياسية والطائفية.

يؤكد المرابطون أن أية محاولة لشق الصف الوطني، عبر التهجم على المقامات الدينية، وفي مقدمتهم غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يصب في خدمة الاستهداف اليهودي التلمودي، لوحدة اللبنانيين التي هي الحصن الحصين لنا جميعاً في هذه الأيام.

توجه المرابطون إلى كل القوى السياسية الوطنية، بلجم من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي باسمهم، وعدم التسرع بإطلاق المواقف المسيئة، لأن انعكاسها يولد أزمات غير مبررة، في ظل المخططات اليهودية التلمودية ضد لبنان وأهله.