وزير الاقتصاد يكشف عن رسالة قطرية... اليكم مضمونها!

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي حيث تناول البحث في آخر تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية وشؤوناً تربوية.



كما استقبل أيضاً وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري حيث جرى عرض للمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة وشؤوناً إعلامية.



كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية منها خلال لقائه وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي تحدث بعد اللقاء، قائلاً: "دائماً اعتدنا زيارة دولة الرئيس لإطلاعه على الوضع الإقتصادي وظروف البلد واليوم زيارتنا هي لوضعه بنتائج زيارتنا لدولة قطر ومشاركتنا في إفتتاح الجناح اللبناني في "إكسبو قطر"، إضافة الى وضعه في أجواء الزيارة التي سنقوم بها مع وفد وزاري مع وفد اقتصادي لدولة قطر للقاء عدد من الوزراء وهيئات من الإستثمار والقطاع الخاص، وأخبرناه بمدى أهمية هذه الزيارة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها وهي تعطي نافذة أمل، الرئيس بري وافقنا الرأي بأن الحركة الخارجية في هذه المرحلة هي مهمة جدا ."

وأضاف: "أطلعنا دولة الرئيس على موضوع الأمن الغذائي الذي نحن جميعا معنيون به بشكل مباشر خاصة توافر كميات الطحين والقمح لصناعة الخبز التي تسير بشكل كامل من دون أي تأخير وتمويلها متوفر حتى العام القادم ان شاء الله".



وختم سلام: "أخبرناه اننا نحمل معنا رسالة إلى دولة قطر لامكانية البحث معها في دعم إعادة إعمار الاهراءات في بيروت وطرابلس والجنوب".