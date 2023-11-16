بوحبيب: قرار مجلس الأمن خطوة ضرورية ولكن!

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اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب خلال استقباله سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني ان" العالم مدعو اليوم لوقف احتقار اسرائيل للقانون الدولي الانساني باعتداءاتها على المستشفيات في غزة، لا سيما الميداني الاردني والشفاء، والطواقم الطبية، والمرضى، والاطفال حديثي الولادة، وتعريض حياتهم جميعا للخطر".

ورأى ان "قرار مجلس الامن الدولي الداعي الى هدنة انسانية موقتة خطوة ضرورية، ولكن غير كافية في الطريق الصحيح، للوصول الى وقف إطلاق نار وإنهاء العدوان".