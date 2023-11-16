خاص - اجتزاء مداولات لجنة الإعلام في ملف البريد.. لا صراع بل تواطؤ!

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خاص tayyar.org -



استغربت مصادر نيابية التسريبات المتتالية التي انتهكت في الآونة الأخيرة سرية جلسات لجنة الاعلام والاتصالات، وخصوصا في موضوع تلزيم البريد. وذكّرت بأن النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بقانون ينص على سرية المداولات في اللجان وعلى علنيتها في الهيئة العامة.



ولاحظت المصادر أن التسريبات المجتزئة والموجّهة عادة ما تحصل عند حضور بعض من يدّعي البطولات في الإعلام فيما هو حقيقة عكس ذلك.



واستغربت الحديث عن "صدام ناعم" في اجتماعات لجنة الاعلام، لافتة الى أن وزير الاتصالات جوني القرم كان في منتهى الصراحة والشفافية عندما كشف للنواب أن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ساعده أو كتب له الرد الى ديوان المحاسبة في موضوع تلزيم البريد.



وختمت: لم يظهر للنواب أي صراع، لا ناعما ولا خشنا، بل صار النواب على يقين ان ثمة نوعا من التواطؤ بين القرم والعلية على ديوان المحاسبة.