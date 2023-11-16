إليكم أبرز مقرّرات الجلسة الوزارية اليوم!

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قرّر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت اليوم، الطلب من موظفي الدوائر العقارية الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.



كما وافق المجلس على زيادة التعويضات العائلية في الضمان الإجتماعيّ.



وتحدّث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، قائلاً: "موضوع البريد كان محور النقاش في جلسة اليوم".

وأكّد أن "موضوع قيادة الجيش موضوع حيوي ومهم، والمهل باتت أضيق لضرورة بت هذا الأمر ولكنه يحتاج إلى مزيد من التشاور لكي لا يأتي هذا القرار تحديًا".



ولفت الحلبي، إلى أن "التوجه هو أن يكون للجيش قائدًا والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ في قيادة الجيش ومن له أساس دستوري بين مجلسي النواب أو الوزراء سيقوم بملئ الفراغ".