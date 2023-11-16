خاص - إستشارة - نصيحة لميقاتي: لا تتجاوز الدستور وإلا ستُلاحق!

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خاص tayyar.org -



عُلم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقّى استشارة قانونية تنصحه بعدم تجاوز الدستور والقانون في مسألة قيادة الجيش، لأنه في حال المخالفة يصبح معرضا للملاحقة الجزائية، خصوصا متى يقرّر تخطّي موقع وزير الدفاع الوطني.



جاءت الإستشارة تعقيبا على الإستشارتين اللتين طلبهما ميقاتي من القاضي هاني حلمي النجار والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في معرض تحديد الخيارات المتاحة لحكومة تصريف الأعمال من أجل بت المسألة.



وكان آخر البدع التي جرى التداول بها عشية جلسة الحكومة المقررة اليوم أن يطرح وزير البيئة ناصر ياسين تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون بصفته منسقا لخطة الطوارئ.



ولن تكون المرة الأولى التي يُقْدم فيها ميقاتي على تجاوز الدستور وضرب الأسس التي قامت عليها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.