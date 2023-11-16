كيف يبدو المشهد عند الحدود صباح اليوم؟

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قصف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس, محيط بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة في القطاع الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة.



وأغار الطيران المعادي على جبل اللبونة ومحيط الناقور، وبات جبل اللبونة الذي يتعرض للقصف المستمر منذ بداية الأحداث شبه اجرد بسبب القنابل الحارقة التي يطلقها الجيش الإسرائيلي على الأشجار الحرجية فيه.



وعند الساعة العاشرة ليلًا من مساء أمس الأربعاء, قام الجيش الإسرائيلي بقصف القرى نفسها بقذائف المدفعية كما استهدفت غارة جوية منزلا في بلدة طيرحرفا.

واللافت أنَّ بلدتي طيرحرفا وعيتا الشعب باتتا تعانيان صعوبة العيش بسبب القصف والقنص المستمرين ومعظم سكانهما نزحوا في اتجاه مدينة صور والقرى المجاورة.



كما ان قرى القطاعين الغربي والأوسط عاشت ليلا متوترا بسبب استمرار الطيران الاستطلاعي بالتحليق وإطلاق القنابل المضيئة.



يذكر ان الأهالي لم يتمكنوا من قطاف موسم الزيتون في سهل صور والناقورة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.