عناوين الصحف ليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: لهذا نكرههم



الديار: القضاء على حماس يدشن السيطرة الاميركية على غاز غزة والحسم للميدان

«اسرائيل» تهدي انتصارها على اطباء واطفال وجرحى مستشفى الشفاء للعالم

نواب يطالبون بالتمديد لـ«العماد» و«اللواء» بمرسوم واحد وصفقات بـ«التراضي» في الفيول والبريد



نداء الوطن: "اليونيفيل" تتأكد من "إطلاق المتّهم بقتل الإيرلندي بدلاً من محاكمته"

خامنئي يتخلّى عن غزة: إيران و"الحزب" لن يدخلا الحرب



اللواء: «الفراغ الممنوع» في الجيش: قائد جديد أم بقاء عون؟

«حزب الله» يدعو وزراء باسيل إلى الجلسة.. وليس إلى المراسيم الجوالة

البناء: القرار 2271 لمجلس الأمن: هدنة لعدة أيام وممرات إنسانية وتأمين المساعدات / القناة 12: المفاوضات تنضج وتقترب من النهايات وتبادل اللوائح الاسمية للأسرى / اقتحام مجمع الشفاء: فضيحة تل أبيب وواشنطن وحماس تربح حرب الرواية مجدداً /



النهار: "تخريجة" للتمديد في جلسة مجلس الوزراء اليوم؟



الجمهورية واشنطن لتجنب الحرب... وباريس لحماية لبنان

مجلس الأمن لـ هدنات إنسانية في غزة

?l'orient le jour: Hezbollah-Israël : et maintenant, on va où