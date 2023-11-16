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أسرار الصحف ليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023

16
NOVEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول عربيّ معنيّ بملف التفاوض حول تبادل الرهائن والأسرى بين حركة حماس وجيش الاحتلال إن مسودة الاتفاق صارت جاهزة وفيها ثلاث خانات فارغة لملئها بما يتم الاتفاق عليه، وتطال اختيار مدة الهدنة بين 3 و5 أيام، وعدد الرهائن بين 50 و75 وعدد الأسرى بين 150 و250 وتوقع أن يكون اليوم حاسماً وفق المساعي القطرية مع حماس والأميركية مع حكومة الكيان، خصوصاً بعدما حسم أمر مجمع الشفاء، فدخل إليه الاحتلال واعتبر الدخول إنجازّا ولم يستطع تقديم دليل ضد حماس ما اعتبرته حماس إنجازًا.


خفايا

رأى مسؤول أمني سابق أن مسار الأيام الممتدّة منذ عملية السابع من تشرين يقدّم صورة سيئة جداً، لكفاءة المخابرات الإسرائيلية بكل أجهزتها سواء على مستوى الكفاءة الوقائية أو القدرة على جمع المعلومات الدقيقة للعمليات الحربية أو كفاءة خوض الحرب الدعائية. وأن المخابرات الأميركية ظهرت مجرد مرآة لما تراه وتقوله المخابرات الإسرائيلية في كل ما يتصل بشؤون تعني كيان الاحتلال ما يعني حلّ فروعها الخاصة بتكوين مصادر مستقلة ما جعلها تدفع من سمعتها ثمناً كبيراً.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

لوحظ اختفاء العملات الصغيرة من فئة 20 دولاراً وهبوطاً، على خلفية جمعها لأغراض تتعلق برواتب الشهر المقبل..


غمز
بات بحكم المؤكد أن الأساتذة المتقاعدين في الجامعة، خصصت لكل واحد منهم مساعدة، تعويضاً عن مساعدة الانتاج، لا تقل عن 400 دولار أميركي..


همس
ينشط وسطاء في ملفات معقدة على الحؤول دون حصول اشتباكات أو ضربات تؤثر على حركة مرور سفن الطاقة في البحر الأحمر..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ وزير الدفاع الوطني موريس سليم وبالاستعانة بخبراء قانونيين أنجز إعداد مشاريع المراسيم المتعلقة بمنع الشغور في قيادة الجيش، وكشفت المعلومات أنّ سليم أعدّ مشاريع مراسيم تشمل كل المراكز الشاغرة في المجلس العسكري والتي ستشغر، أي موقع قيادة الجيش، واختار اسماً وحيداً لكل موقع وربط إرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحصول التوافق.

 

ينتظر أن يسطر ديوان المحاسبة قراره في تلزيم خدمة A2P الخاصة بقطاع الخلوي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي موضع خلاف بين الوزارة وهيئة الشراء العام.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


ما صدر لا يرضي أحداً
رأت مصادر متابعة أن ما صدر عن القمة العربية لا يرضي أحداً، لا الممانعة ولا خصومها.

 

مدخل تسمية رئيس الحكومة دولة إقليمية
قالت أوساط متابعة إذا كانت تسمية رئيس الجمهورية هي نتيجة تقاطع الداخل مع الخارج فإن تسمية رئيس الحكومة مدخلها دولة إقليمية.


إستمرار التواصل مع دولة أوروبية
حرص حزب فاعل على إستمرار التواصل مع دولة أوروبية على رغم موقفها من الحرب على غزة.

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