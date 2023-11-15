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نقابة الصرافين: لا علاقة لشركتي شومان بالعقوبات الأميركية والبريطانية

15
NOVEMBER
2023
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اعلنت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، انه "بالإشارة إلى الخبر الذي نشر مؤخراً على الوسائل الإعلامية حول "وضع شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة، توصية بسيطة، وأصحابها خالد شومان ونبيل شومان والصراف رضى خميس على لائحتي العقوبات الأميركية والبريطانية"، ولما كان هناك التباس واضح في هوية الشركة المقصودة في الخبر المذكور أعلاه ، نود أن نؤكّد أن شركة "مجموعة شومان ش.م.م." وشركة "شومان للصيرفة ش.م.م." – التي يقع مركزها الرئيسي في بيروت - الحمرا ولها فرع في النبطية وفي صور - ومنتسبة الى النقابة تحت رقم 2 فئة "أ" لا علاقة لهما بالعقوبات الأميركية والبريطانية موضوع الخبر".

اضاف البيان : "علاوة على ذلك، تود النقابة أن توضح أن صورة المحل التجاري التي أرفقت في الخبر المذكور في بعض الوسائل الإعلامية هي عائدة للمحل التجاري العائد لـ"شركة شومان للصيرفة ش.م.م"، وليس للشركة المقصودة بالخبر، مطالبين بذلك كل الوسائل الإعلامية التي نشرت هذه الصورة بتوخي الحذر والدقة والعمل على تصحيح الخبر بشكل فوري وإزالة صورة المحل التجاري العائد لـ"شركة شومان للصيرفة ش.م.م." عن الخبر المنشور".

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