living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مصادر رفيعة في "الحزب": هناك حلول أخرى ممكنة بدلاً من التمديد في قيادة الجيش!

15
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غريس مخايل-

لفتت مصادر رفيعة في حزب الله للـtayyar.org الى أن الفراغ غير مرغوب به بتاتاً في المؤسسة العسكرية. وقالت: "لكننا على قناعة أن مبدأ التمديد للعماد جوزف عون غير مقبول خصوصاً أن هذا الأمر قد يسبّب انقساماً في الساحة الداخلية الأمر الذي لا نريده أبداً".
وتابعت المصادر بالقول إن "هناك حلولاً عدّة يمكن اللجوء اليها والتباحث حولها"، و"لا يزال هناك متسع من الوقت للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، وذلك لتفادي الفراغ وعدم التسبب باستفزاز أي مكون في آن معاً".
وشدّدت المصادر على أن وحدة الصف التي تجلّت بعد "طوفان الأقصى" ضرورية في هذه الظروف الدقيقة، و"نحن أبلغنا جميع المعنيين أننا مستعدون للعمل على حلّ يرضى به الجميع والرئيس نبيه بري في هذا الجوّ أيضاً، خصوصاً أنه من الممكن الوصول الى أكثر من اقتراح في هذا الاطار وهناك سيناريوهات عدّة يمكن الركون لها".

وختمت المصادر بالقول إنه "لا يزال خيار التمديد هو الخيار الأكثر استبعاداً على رغم أن هناك انطباعاً عاماً بأن الأمور تتجه على هذا النحو".

غريس مخايل ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   