خاص - مصادر رفيعة في "الحزب": هناك حلول أخرى ممكنة بدلاً من التمديد في قيادة الجيش!

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غريس مخايل-

لفتت مصادر رفيعة في حزب الله للـtayyar.org الى أن الفراغ غير مرغوب به بتاتاً في المؤسسة العسكرية. وقالت: "لكننا على قناعة أن مبدأ التمديد للعماد جوزف عون غير مقبول خصوصاً أن هذا الأمر قد يسبّب انقساماً في الساحة الداخلية الأمر الذي لا نريده أبداً".

وتابعت المصادر بالقول إن "هناك حلولاً عدّة يمكن اللجوء اليها والتباحث حولها"، و"لا يزال هناك متسع من الوقت للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، وذلك لتفادي الفراغ وعدم التسبب باستفزاز أي مكون في آن معاً".

وشدّدت المصادر على أن وحدة الصف التي تجلّت بعد "طوفان الأقصى" ضرورية في هذه الظروف الدقيقة، و"نحن أبلغنا جميع المعنيين أننا مستعدون للعمل على حلّ يرضى به الجميع والرئيس نبيه بري في هذا الجوّ أيضاً، خصوصاً أنه من الممكن الوصول الى أكثر من اقتراح في هذا الاطار وهناك سيناريوهات عدّة يمكن الركون لها".

وختمت المصادر بالقول إنه "لا يزال خيار التمديد هو الخيار الأكثر استبعاداً على رغم أن هناك انطباعاً عاماً بأن الأمور تتجه على هذا النحو".