living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ليس من حقّ احد أن يغسل تلك الذنوب بالدم الفلسطيني"... السيد يشبه المستشار الالماني بهتلر!

15
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "أكس":

لطالما كانت المانيا في زمن قيادتي الامن العام من ١٩٩٨ الى ٢٠٠٥ وسيطاً نزيهاً في عمليات تبادل الأسرى بين لبنان ومقاومته من جهة وبين العدو الاسرائيلي من جهة أخرى ولا سيما في التبادل الكبير عام ٢٠٠٣… بالأمس سمعنا الخبر التالي: " شدّد المستشار الألماني شولتس خلال نقاش صحفي، بأنه يعتقد أنّ الدّعوات إلى وقف فوري لإطلاق النّار أو إلى هدنة طويلة في غزة، هي في غير محلّها"! في ثقافتنا أن المُحتَلّ الاسرائيلي هو شيء واليهود هم شيء آخر تماماً، وقد يكون من حق اي مسؤول ألماني أن يعاني من عقدة الذنْب وأن يعوّض على إسرائيل عمّا ارتكبه هتلر في المانيا بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية، ولكن ليس من حقّ احد أن يغسل تلك الذنوب بالدم الفلسطيني في غزة وأن يبيح لإسرائيل الاستمرار بقتْل اكثر من ٥٠٠٠ طفل وأن يعتبر ان وقف هذه المذبحة هو في غير محلّه… هتلر لم يعُد إسماً لشخص بل أصبح رمزاً لنوعٍ من البشر، ومن يقتل آلاف الأطفال والامهات في غزة والضفة الغربية ومن يشجّع على إستمرار قتلهم هو شبيه هتلر … فأين مصلحة المانيا في الانتقال من وسيط الى خصْم؟!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   