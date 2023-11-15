كركي: وضعنا خطّة طوارئ استباقية لمواجهة الحرب المحتملة تحفظ حقوق المضمونين

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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وضع خطّة طوارئ استباقية لمواجهة الحرب المحتملة تحفظ حقوق المضمونين على الصعد كافّة:

- مالياً، قمنا بفتح حسابات إضافية للصندوق في المصارف (فريش لبناني).

- معلوماتيا: قمنا باتّخاذ اجراءات احترازية لحفظ البيانات والبرامج و أنظمة المعلومات.

وأضاف كركي ان إضافة الى مكاتب الشكاوى الموزعة في مراكزنا كافة. قانونياً، سوف نعمد الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة والمتاحة من أجل الحد من الفواتير الصحية المضخمة، ولن نتوانى عن اللجوء الى القضاء المختص عند الاقتضاء.

وفي هذا السياق، حذّر جميع الجهات المعنية بتصحيح أوضاعها لناحية التعرفات المبالغة بها التي تتقاضاها، وسوف نعمد الى عرضها على الملأ كي يكون المواطن المضمون على دراية كاملة.