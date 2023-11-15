الجميل من الاتحاد الاوروبي: لا يجوز اختصار لبنان بحزب الله

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شارك رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في سلسلة إجتماعات ومحاضرات في البرلمان الأوروبي في بروكسيل. وشارك الجميّل في الجمعية العامة واجتماع لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية "لحزب الشعب الأوروبي EPP" واجتماع اللجنة التنفيذية "لتجمّع أحزاب الوسط" IDC-CDI واجتمع برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.



وأكد الجميل، أمام الجمعية العامة، ان "ما نشهده اليوم في الشرق الأوسط هو نتيجة فشل المجتمع الدولي في إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



ولفت، الى انه "لا يجوز اختصار لبنان بحزب الله فاللبنانيون لا يريدون الانجرار الى الحرب، ولكن البلد مختطف من قبل ميليشيا مسلّحة تصادر قراره ومؤسساته"، مؤكداً ان "اللبنانيين يريدون العيش بسلام ويتطلّعون للحرية والانفتاح على العالم ويرفضون الانجرار إلى حرب".

وأضاف الجميّل، "على الاتحاد الأوروبي أن يتّخذ موقفا أكثر صرامة ووضوحا بشأن زعزعة استقرار المنطقة وبلدي لبنان".



وفي موضوع السوريين في لبنان، أكّد "عدم قدرة لبنان على تحمّل هذا العبء منفرداً"، مشيراً الى ان "القتال في سوريا توقّف ويجب مساعدة اللاجئين على العودة الى بلدهم".



ودعا الجميّل البرلمان الأوروبي، إلى "مساعدة لبنان على رفع هذا العبء عن كاهله، ولبنان تحمل تحمّله بما يزيد عن 12 عاماً"، لافتاً إلى أنها" ليست مسؤولية لبنان بل مسؤولية العالم"