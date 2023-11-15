لجنة المال والموازنة تلغي الزيادات على الغرامات في موازنة ٢٠٢٤.. وكتاب من كنعان لبري!

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ألغت لجنة المال والموازنة الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة في موازنة ٢٠٢٤ كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات.

كما رفضت لجنة المال والموازنة استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز اموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل بأن الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة.

ويتوقّع النائب ابراهيم كنعان انهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع، وهو بصدد رفع كتاب للرئيس نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الاولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما احيلت ومن دون تعديل.